Vatikan Cinsel İstismar Dairesi’ne şeffaflık çağrısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vatikan Cinsel İstismar Dairesi’ne şeffaflık çağrısı

Katoliklerin dini lideri Papa Francis’in çocuk koruma komisyonu, kilisede cinsel istismara uğrayan mağdurların davaları hakkında daha fazla bilgiye erişme ve tazminat hakkı talebinde bulundu. Vatikan’ın Cinsel İstismar Dairesi’ne daha fazla şeffaflık çağrısı yapılırken, mağdurların haklarının korunması için öneriler sunuldu.

Papa Francis’in çocuk koruma komisyonu, kilise içinde cinsel istismara uğrayan mağdurların davalarına dair daha fazla bilgiye erişim ve tazminat hakkı talep etti. Komisyon, kilisenin bu konuda yürüttüğü çalışmalara dair ilk küresel değerlendirme raporunu sundu ve şeffaflık konusuna vurgu yaptı. Özellikle Vatikan’ın Cinsel İstismar Dairesi’ne, davaların yavaş işleyişi ve gizlilik politikaları sebebiyle eleştiriler yöneltilirken, istatistiklerin kamuoyuyla paylaşılmamasının mağdurlar arasında güvensizlik yarattığı belirtildi.

Komisyon Başkanı Kardinal Sean O’Malley, kilisenin mağdurlara geçmişte yeterince destek veremediğini kabul ederek, bu raporun gelecekte benzer olayların önlenmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade etti. O’Malley, mağdurları merkezine alan bu raporun kilisenin suçlarla mücadelede daha etkin olmasına yardımcı olacağını söyledi.

Rapor, komisyonun 10 yıllık sürecinde dönüm noktası niteliği taşıyor. Komisyon, mağdurlara bilgiye erişim hakkı tanınması ve tazminat ödenmesi gerektiğini vurguladı. Tazminat kapsamında, maddi yardımların yanı sıra kilisenin özür dilemesi gerektiği de belirtildi.

Ayrıca, yetişkin bireylerin istismar edilmesinin de suç kapsamına alınması çağrısında bulunan komisyon, kilisenin yalnızca çocuk istismarına odaklanmasının eksik olduğunu ifade etti. Mağdurlar için Vatikan’da bir ombudsman atanmasını önerdi.

Komisyon üyesi Juan Carlos Cruz, raporun “gerçek, adalet ve telafi” gibi kavramları içermesiyle önemli bir adım attığını belirtti. Rapor, yetersiz bütçeleri nedeniyle mağdurlar için yeterli hizmet sunamayan ülkelerde daha fazla destek sağlanması gerektiğini de vurguladı.

Komisyon, gelecekte daha fazla bilgiye erişim sağlayarak, raporun kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

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