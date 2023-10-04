Vatikan'da kadınlar da oy kullanabilecek

Karar'ın haberine göre; Vatikan'da artık kadınlara da oy hakkı tanındı. Vatikan'da Papa Franciscus, Piskoposlar Meclisi'nde (sinod) kadınların da oy kullanma hakkına sahip olmasına karar verdi. The Guardian'da yer alan habere göre, Papa Francis, kadınların Piskoposlar Meclisi'ndeki 365 oydan 54'üne sahip olmasının yolunu açtı.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, dünyanın her yerinden gelen piskoposların belirli konuları ele almak üzere periyodik aralıklarla toplanan Katolik Kilisesi'nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi'nin yönetimiyle alakalı normlarda bazı değişikliklere gidilmesini onayladı.

PİSKOPOS OLMAYAN DA OY KULLANABİLECEK

Papa Franciscus'un yaptığı değişiklikle ayrıca, piskopos olmayan üyelere de oy kullanma hakkı tanındı. Kadınların ve piskopos olmayanların ilk kez oy kullanacağı Piskoposlar Meclisi'nde, kadınların rolünden rahiplerin bekarlığına ve eşcinsel çiftlerin kutsanmasına kadar kilisenin karşı karşıya olduğu bazı konular ele alınacak. Piskoposlar Meclisi, 3 hafta sürecek.

'VATİKAN İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

İtalyan basınında, bu değişikliklerin Vatikan için 'tarihi bir dönüm noktası' olduğu ve 'Katolik Kilisesi'nde emsali olmayan bir yenilik' olduğu ifade edildi. Sinod'un organizasyonundan sorumlu isimlerden olan Kardinal Jean Claude Hollerich, basına yaptığı açıklamada "Bu önemli bir değişiklik ama bir devrim değil" ifadesini kullandı.