Vatikan'da Noel ayini düzenlendi

Kaynak: AA
Vatikan'da Noel ayini düzenlendi
Noel Bayramı için Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yönettiği bir ayin yapıldı.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı, Vatikan’da ayinle kutlandı.

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki Noel ayini, Katolik Kilisesi'nden monsenyörler, kardinaller Vatikan'a akredite kordiplomatik temsilciler de olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 davetlinin katılımıyla düzenlendi.

Ayine geçen sene olduğu gibi yine tekerlekli sandalye gelen Papa Franciscus, ayine katılanlara karşı minnetlerini ve iyi dileklerini ileterek bir konuşma yaptı.

"Bu gece kalplerimiz Beytülahim'de" diyen Papa, Hz. İsa'nın doğduğu topraklarda Gazze ve İsrail arasındaki silahların uğultusunun halen devam etmesinden yakındı.

Ayrıca, Papa konuşmasında "tüketim putperestliğini" eleştirirken, Noel'in tüketim kültürüyle karıştırılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Katolik aleminin ruhani lideri olarak görülen Papa Franciscus, yarın dünya meselelerine dair mesajlar verdiği Noel ayininin ertesindeki geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) hitabını yapacak.

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