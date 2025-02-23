Vatikan resmen duyurdu: "Papa'nın durumu kötüleşti"

88 yaşındaki Papa Francis, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumunun kötüleşmesiyle dünya genelinde Katolik cemaatini endişelendirdi. Vatican'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, uzun süren astım krizinin ardından yüksek akışlı oksijen tedavisi ve düşük trombosit seviyeleri nedeniyle kan transfüzyonu aldı. Doktorlar, mevcut tedaviye rağmen Papa'nın durumunun kritik olduğunu ve sepsis riskinin bulunduğunu belirtti.

Zatürre olan Papa'nın sağlık durumu kritik

Papa Francis, 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne, bir haftadır devam eden bronşitinin kötüleşmesi nedeniyle yatırıldı. Başlangıçta bronşit teşhisi konulan Papa'nın durumu, her iki akciğerde de zatürre gelişmesiyle daha da ciddileşti. Önceki günlerde hafif bir iyileşme gözlemlense de, son raporlar sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini gösteriyor.

Vatican Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın bilincinin açık olduğunu ve gününü koltuğunda geçirdiğini, ancak önceki günlere göre daha fazla rahatsızlık hissettiğini ifade etti. Doktorlar, Papa'nın kronik akciğer hastalığı ve geçmişte geçirdiği akciğer ameliyatı nedeniyle mevcut durumunun daha da karmaşık hale geldiğini belirtiyor. Özellikle sepsis riski, sağlık ekibini endişelendiriyor.

Papa'nın hastanede bulunmasına rağmen, Vatican'daki dini etkinlikler devam ediyor. Kutsal Yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen Pazar ayini, Başpiskopos Rino Fisichella tarafından yönetildi. Fisichella, ayin sırasında Papa'nın sağlığı için özel dualar etti ve cemaatten de dualarını esirgememelerini istedi.

Papa'nın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar da artmış durumda. Vatican yetkilileri, Papa'nın olası istifasıyla ilgili söylentileri kesin bir dille yalanladı. Vatican Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, bu tür spekülasyonların yersiz olduğunu ve şu anki önceliğin Papa'nın sağlığı olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde Katolikler ve diğer inanç mensupları, Papa Francis'in bir an önce sağlığına kavuşması için dualar ediyor. Önümüzdeki günlerde Papa'nın sağlık durumuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor.