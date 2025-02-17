Vatikan'dan yeni açıklama! Papa Franciscus'un sağlık durumu nasıl?

Bronşit geçirdiği için 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiş ve bu durum tedavide değişikliğe gidilmesini gerekli kılmıştır. Şu ana kadar yapılan tüm testler, karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup uygun bir hastane yatış sürecini gerektirmektedir."

Papa'nın hastanede kalış süresinin uzayacak olması sebebiyle 19 Şubat'taki genel kabul oturumunun da iptal edildiği duyuruldu.

"SESİ BİRAZ YORGUNDU"

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Papa Franciscus'un hastanede olmasına rağmen her gün yaptığı gibi Gazze'deki Katolik cemaatini aramaya devam ettiği ve onların halini hatırını sorduğu belirtildi.

Tgcom24 kanalına konuşan cemaat mensubu, "Papa, bizi, cuma ve cumartesi aradı. İyi bir ruh halindeydi. Sesi biraz yorgundu ama nasıl olduğumuzu bilmek istiyordu." dedi.

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.

2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.