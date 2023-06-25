Vatikanlı Emanueka'nın esrarengiz kayboluşu 40 yıldır çözülemedi

Roma'da 1983'te esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi'nin kaybolmasının 40. yılında anma programı düzenlendi.

Vatikan'dan evine dönerken 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken ortadan kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan Emanuela Orlandi için ailesi ve sevenleri, Vatikan yakınlarındaki "Kutsal Melek Kalesi" önünde anma programı için bir araya geldi.

"BUNA AÇIKLIK GETİRİLMESİ GEREKİYOR"

Yaklaşık 300 kişilik grup, ellerinde Emanuela Orlandi'nin resimlerini ve "Emanuela için hakikat" yazılı dövizler taşırken, olaya ilişkin sessizliğin son bulması çağrısında bulundu.

Gruba öncülük eden Emanuela Orlandi'nin kardeşi Pietro Orlandi, burada yaptığı açıklamada, "Her sene 'Bu son olsun' diyerek toplanıyoruz ama 40 yıl oldu yine buradayız. Papa Franciscus'tan pazar duası sırasında bu olayla alakalı ileriye dönük bir adım ve bir iki umut sözleri bekliyoruz." dedi.

Orlandi, kardeşinin akıbetine dair yeniden açılan soruşturmaya da değinerek, "Geç de olsa ilk kez bir soruşturma açıldı ki bu oldukça nadir olan bir durum. Emanuela'nın kaçırılmasıyla ilgili bir soruşturma. Buna açıklık getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Parlamentoda da kız kardeşinin akıbetiyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturulmasına güvendiklerini söyleyen Pietro Orlandi, bu komisyonunun çalışmalarının daha fazla yavaşlama olmadan sürmesi temennisini dile getirdi.

Orlandi ailesinin avukatı Laura Sgro da yaptığı konuşmada, "Kim bu konuda polemik yapıyorsa Emanuela'yı bulmak istemiyordur. Biz bugün Emanuela için buradayız." ifadesini kullandı.

Grup, daha sonra Papa'nın pazar duasını izlemek ve seslerini duyurabilmek için Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na yürüdü.

"PAPA, EMANUELA'YI HATIRLADI"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Orlandi ailesinin pazar duasında Emanuela’nın anılması için yaptığı çağrıyı yanıtsız bırakmadı.

Papa, Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasında, Orlandi meselesine ilişkin, "Emanuela Orlandi'nin kaybolmasının 40. yıl dönümü olan günlerdeyiz. Bu vesileyle aileye, özellikle de anneye olan yakınlığımı bir kez daha ifade etmek, dualarımın eksik olmadığını belirtmek isterim. Kaybettikleri yakınlarının acısını taşıyan tüm aileleri anıyorum." ifadelerini kullandı.

Papa’nın bu sözlerini meydanda dinleyen Pietro Orlandi, gazetecilerin sorusu üzerine, "Olumlu bir işaret oldu. Beklemiyordum. Bence bu ileriye doğru atılmış iyi bir adım. Emanuela Orlandi tabusu en nihayet yıkıldı. Papa, Emanuela'yı hatırladı ve onun için dua etmesi hakikate ulaşma umudunun bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

EMANUELA ORLANDİ'NİN KAYBOLMASI

Babası Vatikan'da memur olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983'te 15 yaşındayken esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. O tarihten bu yana kendisinden bir daha haber alınamayan Orlandi'nin, Papa 2. Jean Paul suikastının zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'da hapiste olduğu dönemde serbest bırakılması için kaçırıldığı ileri sürülmüştü.

Emanuela Orlandi'nin yaşadığına ya da ona ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğuna dair zaman zaman iddialar ortaya atılıp 2019'da bazı noktalarda kazılar yapılsa da aradan geçen 40 yılda somut bulguya rastlanamamıştı.

Dijital platform Netflix'te 2022'nin son aylarında yayınlanan "Vatikanlı Kayıp Kız" belgeseli, Emanuela Orlandi olayını yeniden kamuoyunun gündemine getirmişti.

Söz konusu dizi belgeselde, tanıklarla yapılan röportajlarda, Orlandi'nin kaybolmasının arkasında Vatikan içindeki cinsel istismar olayları ve Vatikan-mafya ilişkisinin olabileceği iddiası ısrarla vurgulanmıştı.

Orlandi'nin kaybolmasıyla alakalı Vatikan, ocak ayında kendi soruşturmasını yeniden başlatırken, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da mayısta ayrı bir soruşturma dosyası açmıştı.

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, 23 Mart'ta, 40 yıl önce esrarengiz şekilde Roma'da ortadan kaybolan Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi ile bir diğer genç kız Mirella Gregori'nin akıbetlerine ilişkin soruşturma komisyonu kurulması teklifini onaylamıştı.