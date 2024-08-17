Ve sahne Yasemin Güveli'nin

Kaynak: Haber Merkezi
Ve sahne Yasemin Güveli'nin

Güzel voleybolcu Yasemin Güveli sahne almaya hazırlanıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi takımı Galatasaray Daikin'in flaş transferi Yasemin Güveli, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Eczacıbaşı'nda yaşadığı anlaşmazlıktan sonra Çukurova'ya giden Güveli, uzun süra oynamamasına rağmen salonlara müthiş bir dönüş yapmıştı.

Yasemin Güveli sezona damgasını şöyle vurmuştu:

1 - Normal sezonun set başına en çok skor üreten ortası.

2 - Lig tarihinin set başına blok istatistiği rekorunun sahibi.

25 yaşındaki oyuncu sezon bittikten sonra da Galatasaray Daikin'e transfer olmuştu.

Yasemin yeni takımıyla ilk maçına çıkacak.

4-6 Eylül tarihlerinde Burhan Felek Voleybol Salonu’nda Aras Kargo’nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada Galatasaray Daikin ve Beşiktaş ve Bulgaristan’ın Maritza takımı da yer alacak.

Turnuvada gözler Yasemin Güveli'de olacak.

Milli voleybolcu Yasemin Güveli, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezona damgasını vurdu.

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