Selim Bayraktar kabin amirinin sorusuyla şok oldu

Son olarak Veda Mektubu dizisinde yer alan Selim Bayraktar, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sümbül Ağa karakteriyle dikkat çeken oyuncu, yaşadığı bir anıyı anlattı.

Selim Bayraktar “Bizler izlediğimiz karakterle oyuncu arasında güçlü bir bağ kuruyoruz. Seyirciden nasıl tepkiler alıyordun?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bir sürü şey yaşadım. Mesela bir uçak yolculuğunda kabin amiri gelip “Gerçekten hadım mısınız” diye bile sordu.”

