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Vedat Albayrak Tel Aviv'de gümüş madalya kazandı

Milli judocu Vedat Albayrak, Tel Aviv Grand Slam turnuvasında gümüş madalya aldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:13
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Vedat Albayrak ikinci oldu

Vedat Albayrak Tel Aviv'de gümüş madalya kazandı
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Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında 81 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuvanın ikinci gününde dört milli sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 81 kiloda rakiplerini yenerek finale çıkan Vedat, altın madalya müsabakasında İsrailli Sagi Muki'yle karşılaştı. Rakibine kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel, erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, 81 kiloda ise Muhammet Mustafa Koç ise madalya kazanamadı.

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