Vedat Muriqi İsrail'e ateş püskürdü: Bu bir skandal!

Avrupa futbolunun patronu UEFA; Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan maçı 12 Kasım'a (bugün) ertelemişti. İsrail yetkililerinin, güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurtdışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bu karar alınmıştı. Bu akşam saat 22.45'de başlayacak UEFA 2024 Elemeleri I Grubu mücadelesi öncesi Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'den sert tepki geldi.

BİZİM ÜLKEMİZDE NE İŞLERİ VAR

Kosova Football sayfasının derlediği habere göre Muriqi, "İsrail polisi, Piriştine Uluslararası Havalimanı'nda bizi kontrol ediyordu. Bu çok tuhaf. Romanya ve Karadağ buraya geldiğinde böyle bir şey olmamıştı. Bu bir savaş değil, futbol. Doğrusunu söylemek gerekirse bu bir skandal. Bizim ülkemizde ne işleri var" dedi.

SPOR İÇİN BURADAYIZ

Açıklamalarına devam eden Muriqi, "İsrail'in neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum. Biz futbol oynamak için buradayız. Baskı altında olmaları umurumda değil. İsrail polisinin buraya özellikle Priştina Havalimanı'nda bizi kontrol etmek için gelmesi inanılmaz. Biz buradayız. Biz burada spor için varız, savaş için değil, siyaset için değil. Sporda siyasete karşıyım ama ne yazık ki bunun gerçekleştiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı