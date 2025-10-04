Vekilin oğlundan polislere fırça! Meclis’te neler olmuş neler…

TBMM’de görev yapan bazı polislerin yaka kamerası kullanmaya başladığı gözlemlendi. Edinilen bilgilere göre, bu kararın arkasında geçtiğimiz aylarda yaşanan bir olay olduğu aktarılıyor.

VEKİL OĞLU POLİSLERE PARMAK SALLADI

Nefes’te yer alan iddiaya göre, bir milletvekilinin oğlu, Meclis’in plaka tanıma sistemine kayıtlı olmayan bir araçla yerleşkeye girmek istedi. Güvenlik gerekçesiyle polisler tarafından girişine izin verilmeyen şahıs, buna tepki göstererek polislerle tartıştı.Tartışma sırasında milletvekilinin oğlunun polislere bağırdığı ve parmak salladığı öne sürüldü.

YAKA KAMERASI DÖNEMİ

Polislerin “U dönüşü” yapmasını istediği şahıs, bu sırada arkasındaki araca çarptı ve olay büyüdü. Yaşanan bu olayın ardından, Meclis polisleri benzer durumlarda kendilerini ifade edebilmek amacıyla yaka kamerası kullanmaya başladı.