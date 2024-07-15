Veliaht prens savunma bakanı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Veliaht prens savunma bakanı oldu

Dubai veliaht prensi, kabinede yapılan kapsamlı değişiklik kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma bakanlığına atandı.

Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum, X.com'daki paylaşımında, 2008'den bu yana Dubai'nin veliaht prensi olarak görev yapan 41 yaşındaki Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid el-Maktum'un BAE başbakan yardımcıları arasına girdiğini, aynı zamanda da Savunma Bakanlığı koltuğuna oturduğunu belirtti.

Fazza lakabıyla meşhur Şeyh Hamdan, Dubai'nin yönetici ailesinin popüler bir üyesi ve Instagram'da 16,4 milyon takipçisi var.

Gerçekleşen kabine değişikliğinde BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid El Nahyan da başbakan yardımcılığına atandı.

Şeyh Muhammed'in paylaşımında, diğer yeni atamalar arasında Alia Abdulla Al Mazrouei'nin İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanı, Sarah Al Amiri'nin Eğitim Bakanı; Abdulrahman Al-Awar'ın Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakan Vekili olarak atandığı belirtildi.

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