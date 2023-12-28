Velibaba Ormanı bitişiğine konut projesi. 13 bloklu siteye onay

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, ‘millet bahçesi’ adı altında yapılaşmaya açılan Aydos Ormanı’nın bileşenlerinden olan Velibaba Ormanı’nın da hemen yanında konut çalışması başladı.

Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, Çavuşoğlu Yemenler Yapı isimli şirket söz konusu alanda ‘Aydos Yeşilçam Evleri’ projesi için adım attı.

Şirket, AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken Pendik Fatih Mahalle Muhtarı İsmail Yeşilyurt ile Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yeşilyurt’a ait.

Ormana bitişik alanda yapılacak olan proje için 725 milyon 237 bin TL değer biçildi.

2026’da bitmesi planlanan ve 22 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında, 368 konut ve 26 dükkandan oluşacak yedi katlı 13 blok inşa edilecek. Sitede otopark, yüzme havuzu ve yürüyüş alanı da yer alacak.