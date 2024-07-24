Velilerin cebini yakacak zam

Türkiye’de ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber, yükselen enflasyon, A’dan Z’ye her şeyin fiyatını uçurdu.

Gıdadan barınmaya, barınmadan eğitime her şeyin fiyatı fahiş derecede arttı. Henüz geçen gün vakıf üniversitelerindeki artış ülke gündeminde yer alırken, şimdi ki sıra özel lise fiyatlarında.

Krizin derinleştiği Türkiye’de artık eğitim ve öğretim almakta bir lüks oldu. Özel okullara gidebilmek atık bu fiyatlar karşısında bir imkansız.

Vakıf üniversitelerinin bir senelik ücretleri kamuoyuna yansımış, Sabancı Üniversitesi'nin yıllık ücreti 1 milyon 100 bin lira olurken Koç Üniversitesi'nde bir sene okumanın bedeli de 1 milyon 75 bin lira olarak duyurulmuştu.

Türkiye'deki yabancı okulların ücretleri 2023’e kıyasla yüzde 100’den fazla zamlandı.

2024-2025 eğitim döneminde çocuklarını Amerikan, Fransız, Alman liseleri gibi yabancı okullara kayıt yaptırmak isteyen velileri, öğretim ücretleri eli kolu bağlıyor.

YÜZDE YÜZ ZAM

Bazı liselerin fiyatı 1 milyon TL'nin üzerine çıkarken, bazılarına ise yüzde 300’ü aşan oranlarda zam uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı, özel liselerin ara sınıflarında okuyan öğrencilere yapılacak zam oranlarında sınırlama uygularken, yeni kayıt olacak öğrencilerin ücretlerini belirlemede okullara herhangi bir nokta koymuyor.

Bu yüzden yeni kayıt olan öğrencilerin velileri, açıklanan enflasyon oranının oldukça üzerinde ücret artışlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 71,61 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 1,64 olarak açıklandı.

FRANSIZ LİSELERİ ZİRVEDE

Yabancı liseler arasında en pahalısı olan Robert Koleji’nin eğitim ücreti 2023’e kıyasla yüzde 134.7 zamlanarak 1 milyon TL’nin üzerini buldu. 2023’te peşin ödemede 446.400 TL olan ücret, bu yıl 1 milyon 47 bin 900 TL’yi gördü.

Üsküdar Amerikan Lisesi’ne 2023’e göre yüzde 126.1 artışla 955 bin oldu.

İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi’nde 2023’te 380.128 lira iken, bu yıl 920.250 lirayı aştı.

Notre Dame de Sion’un 2023’e kıyasla 520 bin lira artışla 895 bin liraya çıktı.

St. Benoit’in eğitim ücreti 845.500 lira

St. Michel’in 833 bin lira

St. Pulcherie’nin ücreti de 818 bin 900 liraya yükseldi.

Alman Lisesi'ndeki yıllık ücret artışı yüzde 305 oldu. 2024’te peşin ödemede 842 bin 385 lira olurken, taksitli ödemelerde ise 905 bin TL’yi gördü.