Venedik’in kanatlı aslan heykelinin bilinmeyen gerçekleri gün yüzüne çıktı

Venedik'in kanatlı aslanının iddiaya göre, Çinli olabileceği yönünde yeni kanıtlar ortaya çıktı. Ayrıca bir aslan değil, 'zhènmùshòu' olarak adlandırılan bir mezar gardiyanı olduğu belirtildi.

Venedik’in sosyal, dini ve politik merkezi San Marco Meydanı'nda yer alan Venedik Aslanı(Piazza San Marco) hakkında yeni sırlar gün yüzüne çıktı. Mısır granitinden devasa bir kaide üzerinde kanatlı bir aslanın antik bronz heykeli olan Venedik Aslanı hakkında yeni bulgularda bir kimera değil, Tang Hanedanlığı döneminde mezarları şeytanlardan koruyan popüler bir Çin fantezi hayvanı olan zhènmùshòu ("mezar koruyucusu") olduğu iddia edildi. Bulgular geçtiğimiz günlerde Venedik'te düzenlenen "Marco Polo, Kitap ve Asya:Yirmi Yıl Sonra Araştırma Perspektifleri" konulu uluslararası konferansta açıklandı.

Venedikli kaşif Marco Polo'nun ölümünün 700. yıl dönümünde Padua Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından heykelin Çin'deki bakır cevheri yataklarından hazırlandığını belirtildi. Daha önce yapılan araştırmalarda heykelin Doğu Anadolu'dan (Türkiye sınırları içinde) yaklaşık M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllar arasında yapıldığı belirtilmişti.

ASLAN DEĞİL Mİ?

Ayrıca yeni bulgularda kanatlı aslanın bir aslan olmadığı da belirtildi. Sonuçta bu bir kimera değil, Tang Hanedanlığı döneminde mezarları şeytanlardan koruyan popüler bir Çin fantezi hayvanı olan zhènmùshòu ("mezar koruyucusu") olabileceği yönünde. Çalışmada yaratığın bıyığı, dişleri, kulakları ve boynuzlarının batı inancının daha tanınabilir bir sembolü olan aslana benzemek için kesilmiş veya zımparalandığı öne sürüldü.

YAĞMA AĞINI GÖSTERİYOR

Venediklilerin Dördüncü Haçlı Seferi esnasında Bizans İmparatorluğu'ndan geniş çaplı sanat eserleri yağmaladıkları tarihte yer alıyor. 13. yüzyılda Haçlı seferleri sonrasında bronz bol miktarda bulunması da dikkat çekti. Yeni bilgiler sadece İtalyan liman kentinin zengin tarihini değil, aynı zamanda küresel bir ticaret ve yağma ağını gün yüzüne çıkarıyor.