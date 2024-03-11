Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ramazan mesajı

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Maduro, "Dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman toplumu kardeşlerimizin ramazan ayı başlangıcı kutlu olsun. Bu kutsal dönemde Tanrı'nın size huzur, esenlik ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

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Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de X'ten yaptığı kutlama paylaşımında, "Ramazan ayının bu ilk gününde Venezuela, başta kahraman Filistin halkı olmak üzere Müslüman halklara ve milletlere selamlarını gönderiyor. Venezuela'da yer alan Müslüman topluluklara da iyi temennilerimizi iletiyoruz. Hepinize bereketli ve huzur dolu ramazan dileriz." ifadesini kullandı.