Venezuela, muhalefetin adayı Gonzalez'e destek veren ABD'yi kınadı

Venezuela, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez'e destek veren ABD Başkanı Joe Biden yönetimini kınadığını bildirdi.

ABD Başkanı Biden'ın, Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlamasının ardından, Venezuela hükümeti duruma sert tepki gösterdi.

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Biden'ın Gonzalez'e desteği şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Joe Biden yönetimi, siyasi itibarını yitirmiş ve ulusal ve uluslararası başarısızlıklarla dolu hükümet olarak, halkın iradesiyle yenilmiş bir figüre destek vermekte ısrar ediyor. Bu girişimler, ABD'nin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve Latin Amerika'da emperyalist politikalarını sürdürme niyetini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

Biden yönetiminin "modası geçmiş müdahale stratejilerini" kullanmakla suçlandığı açıklamada, "Biden yönetimi, Venezuela'da önemsiz siyasi figürleri yapay olarak yüceltmeye çalışıyor ve halkımızın egemen iradesini görmezden geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil de Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, ABD'nin tutumuna ilişkin sert mesaj verdi.

Gil, "Venezuela, istikrarımızı baltalamaya veya şiddeti kışkırtmaya yönelik her girişimin, halkımızın kararlılığı ve desteğiyle karşılanacağının bilincindedir. Ülkemiz, her türlü senaryoda faşizmi ve terörizmi yenme kabiliyetini daha önce defalarca ortaya koyduğu gibi, bundan sonra da gerekeni yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırlamıştı.

MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Daha önce medyaya açıklama yapan Gonzalez, 10 Ocak 2025'te Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini ifade etmişti.

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayarak, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.

Cabello ayrıca İspanya'nın başkenti Madrid'de yaşayan Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı anda gözaltına alınıp yargıya teslim edileceğini belirtmişti.