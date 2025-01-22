Venezuela ve Kolombiya'dan Kartalkaya’daki facia için başsağlığı mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümeti adına Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangında yaşamını yitirenler için derin üzüntülerini dile getirdi.

Gil, açıklamasında "Bu zor zamanda Türkiye hükümetine kardeşçe desteğimizi ifade ediyor, kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar dileklerimizi belirtiyoruz." dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.

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Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade eder, hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar ve bu trajik olaydan etkilenen yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Bolu'daki yangında kan donduran görüntü