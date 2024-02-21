Venezuela’da altın madeni çöktü: 30 ölü, 100’den fazla mahsur

Çökme sonucu 30 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de toprak altında kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Venezuela’nın Brezilya sınırındaki Bolivar eyaletinde, Angostura kasabasında bulunan bir altın madeninde dün saat 16.00 sıralarında büyük bir çökme yaşandı. Yasa dışı olarak işletilen madende çalışan işçiler, çökmenin ardından toprak altında mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

Bolivar eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, yaptığı açıklamada, olayda şu ana kadar 30 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 100’den fazla kişinin de hâlâ toprak altında olduğunu söyledi. Reyes, olaya ilişkin bağımsız bir komisyon kurulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, çökmenin nedeni heyelandı. Madende çalışan işçilerin sayısının tam olarak bilinmediği, çoğunun yasa dışı göçmen olduğu iddia edildi. Bolivar eyaleti, altın, elmas, demir, boksit ve koltan gibi değerli madenlerin rezervleriyle ünlüdür.