Venezuela'da anayasa reformu tartışmaları 15 Şubat''ta başlıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, anayasa reformuna dair ilk tartışmanın 15 Şubat 2025'te yapılacağını açıkladı. Brezilyalı Opera Mundi gazetesine konuşan Maduro, anayasa değişikliğinin temel konularını ve hedeflerini detaylandırdı. Reform süreci, Venezuela’da barış ve istikrarın korunmasını amaçlıyor.

Maduro, sürecin üç ana konu üzerine odaklanacağını belirtti:

Demokrasinin Genişletilmesi: Demokratik modelin daha katılımcı ve doğrudan bir yapıya dönüştürülmesi hedefleniyor. Halkın karar mekanizmalarına daha güçlü bir şekilde dahil edilmesi planlanıyor. Sosyal Değerlerin Yeniden Tanımlanması: Batı uygarlık modellerinin tükendiğini ifade eden Maduro, toplumsal değerlerin yeni bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı. Yeni sosyal modelin, Venezuelalıların kültürel ve ulusal kimliğini koruyacak bir yapıda olması gerektiği belirtiliyor. Çeşitlendirilmiş ve Sürdürülebilir Ekonomi: Ekonomik bağımsızlığı artıracak, dışa bağımlılığı azaltacak bir sistem hedefleniyor. Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çeşitliliğin artırılmasıyla uzun vadeli kalkınma planlanıyor.

Maduro, anayasa değişikliğinin eleştirilere açık bir şekilde halkın katılımıyla tartışılacağını ve herhangi bir değişikliğin mutlaka referanduma sunulacağını ifade etti ve “Bu süreç, halkın iradesiyle şekillenecek,” dedi.

BARIŞ VE İLERLEME İÇİN REFORM

Anayasa reformunun, hem iç barışın korunması hem de Venezuela’nın uluslararası platformda daha güçlü bir ülke olarak konumlanması adına önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Halkın geniş katılımını hedefleyen bu süreç, demokratik hakların korunması ve ekonomik dönüşüm için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.