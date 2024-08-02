Venezuela’da protestolarda 80’den fazla yaralı

Başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, protestocuların barikat kurduklarını, kamu mallarına zarar verdiklerini ve güvenlik güçlerine saldırdıklarını belirten Saab, bu kişilerin çoğunun devlet başkanı seçiminde oy kullanmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Saab, şiddet olayları sonucu ülke genelinde 80'den fazla askerin ve polisin yaralandığını vurguladı. Olaylarda vandalizme uğrayan yerler arasında Hugo Chavez’in heykelleri, hastaneler ve polis araçlarının bulunduğunu ifade eden Saab, hukuk ve kamu düzenini koruyacaklarını, vandallara yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Ayrıca, bu olaylar yüzünden vatandaşların işlerine gidemediklerini ve dükkanlarını açamadıklarını da ekledi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Caracas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, muhalif liderler Edmundo Gonzalez ve Maria Corina Machado'ya sert eleştirilerde bulundu. Maduro, Gonzalez ve Machado'nın suç teşkil eden eylemlerini kınayarak, bu kişilerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi. Sokakları kışkırtmakla suçladığı muhaliflerin, başsavcılığın önüne çıkıp yüzlerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

Maduro, destekçilerine hitap ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a da tepki gösterdi. Venezuela’nın egemen bir devlet olduğunu ve seçimlerde halkın iradesinin tecelli ettiğini ifade eden Maduro, ABD’nin Venezuela'nın iç işlerine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.