Venezuela’daki protestolarda 2 asker öldü

Maduro, saldırılarda iki askerin öldüğünü ve 120 güvenlik görevlisinin yaralandığını ifade ederek, saldırganların tek tek yakalanacağını açıkladı. Ayrıca, Ulusal Seçim Konseyine (CNE) yönelik bir siber saldırının arkasında Amerikalı milyarder Elon Musk'ın olduğunu öne sürdü ve güvenlik sistemlerini güçlendirme sözü verdi.

Maduro, eylemlerin yol açtığı şiddeti basın mensuplarına göstererek, "Bu vandallık barışçıl gösterilerle açıklanamaz. 20'den fazla ilkokul, 34 lise, üniversiteler, hastaneler, süpermarketler, 30 ambulans ve 200'e yakın polis aracı hedef alındı. Hugo Chavez'in heykellerine zarar verildi. Çoğu saldırgan oy kullanmamış ve Teksas'tan gelip burada kargaşa çıkardılar. Aralarında uyuşturucu bağımlıları da var" dedi.

Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirten Maduro, anayasanın tüm vatandaşlar için bağlayıcı olduğunu vurguladı. ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri hakkındaki suçlamalarını hatırlatan Maduro, "Donald Trump, 2020 seçimlerinde birçok itirazda bulundu ve hile iddiaları ortaya koydu. Ancak oylar yeniden sayılmadı veya tutanaklar talep edilmedi. Buradaki tavır tamamen ikiyüzlü" değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki ekonomik, ticari ve ulaşım faaliyetlerinin yüzde 90 oranında yeniden başlatıldığını belirten Maduro, ülkenin iç işlerine kimsenin karışmaması gerektiğini ve anayasa ile Tanrı'nın lütfuyla huzur içinde yürüyeceklerini ifade etti.

Gün içinde Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi'ne (TSJ) giderek seçimdeki hile iddialarının araştırılması için başvuruda bulunan Maduro, muhalefeti seçim hilelerine dair kanıtlarını Yüksek Mahkemeye sunmaya çağırdı. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun mitingde gösterdiği tutanakların "sahte" olduğunu ve muhalefetin kamuoyunu kandırdığını öne sürdü.