Verdikleri kararlar gündem olmuştu. Federasyon iki hakemin cezasını kesti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri duyurdu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan liste, birçok yeni hakemi bünyesinde barındırıyor. Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan gibi isimler, orta hakem olarak FIFA kokartı takmaya hak kazandılar.
FIFA Yardımcı Hakemi pozisyonunda ise Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan gibi isimler yer alırken, FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun görev alacak. FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok gibi isimler de listeye eklenenler arasında.
Ancak, 2023 yılında FIFA kokartı takan bazı hakemlerin, 2024 yılı listesinde yer almadığı göze çarpıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar ve Ali Palabıyık gibi isimler bu listede bulunmuyor. Ayrıca, Neslihan Muratdağı'nın da yeni listede adının geçmediği dikkat çekiyor.
2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde sıralanıyor:
Halil Umut Meler
Abdulkadir Bitigen
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Zorbay Küçük
Kadir Sağlam
Bahattin Şimşek
Melis Özçiğdem
Cansu Tiryaki
Gamze Durmuş Pakkan
Melek Dakan
FIFA Yardımcı Hakemleri
Mustafa Emre Eyisoy
Kerem Ersoy
Ceyhun Sesigüzel
Cevdet Kömürcüoğlu
Mehmet Emin Tuğral
İbrahim Çağlar Uyarcan
Abdullah Bora Özkara
Murat Tuğberk Curbay
Furkan Ürün
Deniz Caner Özaral
Mürvet Yavuztürk
Sedef Aktan
Arzu Görgün
Merve Turan
FIFA Video Yardımcı Hakemleri
Alper Ulusoy
Hakan Ceylan
Serkan Tokat
Koray Gençerler
Mustafa İlker Coşkun
Erkan Engin
FIFA Futsal Hakemleri
Kamil Çetin
Ozan Soykan
Hakan Tezcan
Fatma Özlem Tursun
Uğur Çakmak
FIFA Plaj Futbolu Hakemleri
Özcan Sultanoğlu
Murat Ergin Gözütok
İdris Yavuz