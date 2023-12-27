Verdikleri kararlar gündem olmuştu. Federasyon iki hakemin cezasını kesti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri duyurdu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan liste, birçok yeni hakemi bünyesinde barındırıyor. Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan gibi isimler, orta hakem olarak FIFA kokartı takmaya hak kazandılar.

FIFA Yardımcı Hakemi pozisyonunda ise Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan gibi isimler yer alırken, FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun görev alacak. FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok gibi isimler de listeye eklenenler arasında.

Ancak, 2023 yılında FIFA kokartı takan bazı hakemlerin, 2024 yılı listesinde yer almadığı göze çarpıyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar ve Ali Palabıyık gibi isimler bu listede bulunmuyor. Ayrıca, Neslihan Muratdağı'nın da yeni listede adının geçmediği dikkat çekiyor.

2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemler şu şekilde sıralanıyor:

Halil Umut Meler

Abdulkadir Bitigen

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Zorbay Küçük

Kadir Sağlam

Bahattin Şimşek

Melis Özçiğdem

Cansu Tiryaki

Gamze Durmuş Pakkan

Melek Dakan

FIFA Yardımcı Hakemleri

Mustafa Emre Eyisoy

Kerem Ersoy

Ceyhun Sesigüzel

Cevdet Kömürcüoğlu

Mehmet Emin Tuğral

İbrahim Çağlar Uyarcan

Abdullah Bora Özkara

Murat Tuğberk Curbay

Furkan Ürün

Deniz Caner Özaral

Mürvet Yavuztürk

Sedef Aktan

Arzu Görgün

Merve Turan

FIFA Video Yardımcı Hakemleri

Alper Ulusoy

Hakan Ceylan

Serkan Tokat

Koray Gençerler

Mustafa İlker Coşkun

Erkan Engin

FIFA Futsal Hakemleri

Kamil Çetin

Ozan Soykan

Hakan Tezcan

Fatma Özlem Tursun

Uğur Çakmak

FIFA Plaj Futbolu Hakemleri

Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

İdris Yavuz