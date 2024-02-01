Vereme faydalı. Vücutta biriken zehri yok ediyor. İşte şifa saçan ot

Celil Kurşun
Vereme faydalı. Vücutta biriken zehri yok ediyor. İşte şifa saçan ot
Verem faydalı olan ve vücutta biriken zehirli yok eden şifa saçan ot olarak bilinen zerdeçap otunun faydaları dikkat çekti.

Zerdeçap otu, verem hastalığına iyi gelen ve vücuttaki toksinleri temizleyen şifalı bir bitkidir. Bu bitki, doğal gıdaları araştıran insanların ilgisini çekiyor.

Bu mucizevi bitkinin özellikleri şunlardır:

ZERDEÇAP NEDİR?

Zerdeçap, Doğu Hindistan'ın yerlisi olan zencefilgillerden bir bitkidir. Yaprakları sivri, çiçekleri sarıdır. Safrana benzeyen bir boya maddesi elde edilir. Baharat olarak tüketilir.

ZERDEÇAP YARARLARI

Sinir sistemini canlandırır. Vücuttaki zararlı maddeleri dışarı atar. İyileşme sürecini hızlandırır. Verem başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi gelir.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap, yemeklere sarı renk katmak için kullanılabilir.

Safran ve köri gibi baharatlarla birlikte zerdeçal da denenebilir. Zerdeçallı makarna ve pilav lezzetli örneklerdir.

Zerdeçallı yumurta, kahvaltıda tercih edilebilir.

Etlerin sosuna veya pişirirken baharat olarak zerdeçal eklenebilir. Zerdeçal, sebze yemeklerine hem renk hem de tat katar. Zerdeçalın karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile uyumu bilinir.

Hintliler, zerdeçalı yemeklerinde yağ ve karabiber ile birlikte kullanırlar. Bu şekilde de yapılabilir.

Bahar mevsiminde, çocuklara zerdeçallı süt vermek vücut dirençlerini artırabilir. Zerdeçallı süt, kanı temizler, ağrıları azaltır, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olur.

Zerdeçal, zencefil, tarçın ve bal ile birlikte harika bir kış içeceği yapılabilir. Zerdeçal ve limon çayı da soğuk algınlığı ve gribe karşı korunmaya yardımcı olur. Zerdeçal ve yoğurt, sağlıklı bir ara öğün oluşturur ve kan şekerini düzenler.

İlgili Haberler
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Romatizma ağrılarını dindiriyor ve yaraları iyileştiriyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Kadın hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Karaciğer ve böbrekleri tıkır tıkır çalıştırıyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Son Haberler
Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü Gündem
Can Atalay Meclis'e dönebilir mi? AKP ile MHP ayrı düştü
Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı Spor
Fernando Santos Aboubakar zirvesinin detayları ortaya çıktı. Konuşmalar basına sızdı
Melek Mosso'nun Maldivler pozu olay oldu Magazin
Melek Mosso'nun Maldivler pozu olay oldu
Kanseri yok eden şifa deposu ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kanseri yok eden şifa deposu ot ortaya çıktı
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı Ekonomi
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır'da kamulaştırma kararı
Köpeği ezmemek için kaza yaptı Gündem
Köpeği ezmemek için kaza yaptı
Mustafa Destici'den muhalefete Can Atalay tehdidi. Skandal sözler Gündem
Mustafa Destici'den muhalefete Can Atalay tehdidi. Skandal sözler