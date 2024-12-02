Vergi borcu olan depremzedeler için yeni karar! Bakan Şimşek: 24 ay taksit uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesindeki vergi mükelleflerinin borçları için 24 ay taksit uygulanacağını açıkladı.

Bakan Şimşek açıklamasında, "Deprem bölgesinde uygulanan mücbir sebep hali dün itibarıyla sona erdi. Ancak depremden etkilenen mükellefler bireysel başvuruyla mücbir sebepten yararlanmaya devam edecek. Birikmiş vergi borçlarını tek seferde ödemekte zorluk çeken mükelleflere faizsiz 24 ay taksit imkanı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona biterken depremden vergi zorunluluğunu yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini belirten mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairelerine gerekli belgelerle bireysel başvuru yapabilecek.

Deprem döneminden beri devam eden mücbir sebep hali, kademeli olarak sonlandırılırken, son olarak mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım'a uzatılmıştı. Söz konusu il ve ilçelere yönelik mücbir sebep hali sona erdi.

ÖZEL BİR TAKVİM BELİRLENDİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin mücbir sebep süresince ertelenen beyannamelerine ilişkin beyan ve ödeme süreleri için özel bir takvim hazırlandı.

Bakanlık, Vergi Usul Kanunu doğrultusunda vergi türleri itibarıyla farklı beyanname verme ve ödeme süreleri tespit etti.