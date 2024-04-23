Vergi dairesinde rüşvete suçüstü! Rüşvetçi memurların hayalleri yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Vergi dairesinde rüşvete suçüstü! Rüşvetçi memurların hayalleri yıkıldı
İstanbul’da bir vergi dairesinde rüşvet skandalı yaşandı. İddialara göre, bir gelir uzmanı ve icra memuru, vergi borcu olan bir kişiyi tehdit ederek rüşvet talep etti. Bu kişiler, mali şube ekipleri tarafından rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Rüşvet anları güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Vergi borcu olan mağdur, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak vergi dairesindeki bu iki kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur, kendisini arayan bu kişilerin hesaplarına borcu nedeniyle bloke konulacağını, ancak belirli bir miktar para karşılığında bu kararı erteleyebileceklerini söyleyerek rüşvet talep ettiklerini iddia etti.

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ÖNCE 20 BİN SONRA 40 BİN LİRA

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin mağduru önce arayarak 20 bin lira karşılığında hesabına bloke konulmayacağını söyledikleri, mağdurun bu parayı verdikten sonra şüphelilerin bu sefer de 40 bin lira talep ettikleri belirlendi.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

5 Nisan’da, şüphelilerin mağdurun Esenyurt’taki iş yerine giderek paraları elden teslim aldıkları öğrenildi. Polis ekipleri, bu bilgi üzerine adrese giderek, mağdurun işbirliğiyle seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi. Şüpheliler parayı aldıktan sonra araçlarıyla adresten ayrıldı. Takipteki polis ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak iki kişiyi gözaltına aldı.

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LASTİKLİ DESTELER HALİNDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu olan 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, bir sarı zarf ve lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

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2 TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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