Vergi Dairesi'ne gidecekler dikkat! Her şey sil baştan değişti

Düzenleme: Kaynak: AA
Vergi Dairesi'ne gidecekler dikkat! Her şey sil baştan değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevcut defterdarlıklar kapatılırken vergi dairesi başkanlıklarının unvanı "defterdarlık" oldu ve illerde yeni kurulanlar Gelir İdaresine bağlandı.

Bu kararname ile ilgili olarak "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" adında bir düzenleme daha Resmi Gazete'de yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha önce duyurduğu kamuda tasarruf önlemleri çerçevesinde, defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirilmesi adımı bu kararname ile hayata geçirilmiş oldu.

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Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taşra teşkilatında sunulan hizmetler artık GİB'e bağlı olarak oluşturulan defterdarlıklar tarafından yürütülecek. Defterdarlıkların görev ve işlevlerindeki azalma ve taşra hizmetlerinin büyük oranda vergi hizmetleri olması göz önünde bulundurularak, yeni bir defterdarlık yapılanması GİB'e bağlı olarak oluşturuldu.

29 ildeki vergi dairesi başkanlıkları, kararname ile defterdarlığa dönüştürüldü ve her biri bulundukları ilin adını aldı. Vergi dairesi başkanları artık defterdar unvanını taşıyor. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde ise yeni defterdarlıklar kuruldu. Bu sayede GİB, ülke genelinde homojen bir yapıya sahip oldu.

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Bakanlık taşra teşkilatındaki Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri korunarak, doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı defterdarlar tarafından yürütülecek şekilde düzenlendi. Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerine sahip olacak.

İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi işlevlerini yerine getiren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı mükellefler, GİB tarafından belirlenecek bir vergi dairesine aktarılacak ya da yeni bir vergi dairesi kurulacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ayrıca, Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirtilen hususlar doğrultusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na izleme ve raporlama görevleri verildi. Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması ve tasarruf önerileri geliştirilmesi gibi konularda Bakanlık yetkilendirildi. Bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilirken, yeni kadroların oluşturulması sağlandı.

Bu düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

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