Vergi gelirleri 4 yılda yüzde 738 arttı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yıllar itibariyle vergi gelirindeki ve vergi gelirlerinin içinde önemli paya sahip olan KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışa dikkat çekti.

KDV GELİR BEKLENTİSİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 87 ARTTI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2023 yılında KDV beklentisi 440 milyar 872 milyon TL’ydi. Yıl sonunda elde edilen gelir miktarı 505 milyar 466 milyon TL oldu. 2023 yılının KDV gelir beklentisi 2024 yılında yüzde 87 artışla 826 milyar 594 milyona yükseltildi. 2023 yılının temmuz ayında KDV oranı yüzde 8 olan ürünlerde yüzde 10’a, yüzde 18 olan ürünlerde ise yüzde 20’ye çıkarılmıştı. AKP iktidarının benimsediği ve ısrarcı olduğu yanlış ekonomi politikaları sonucu kaybedilen 128 milyar doların ve faiz politikalarının ülke ekonomisinde yarattığı tahribatın faturası yine halka kesilmiş oldu.” şeklinde konuştu.

ÖTV’DEN GELİR BEKLENTİSİ 1 TRİLYON 403 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

ÖTV’den gelir beklentisinin ilk defa trilyonlarla ifade edildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “2023 yılında ÖTV’den 817 milyar 241 milyon TL gelir beklenirken 928 milyar 195 milyon TL gelir sağlanmıştı. 2024 yılının gelir beklentisi ise geçen yılın beklentisinin yüzde 71,8 üstüne çıkarak 1 trilyon 403 milyar 912 milyon TL oldu. En çok ÖTV geliri sağlayan kalemlere baktığımızda sırasıyla motorlu taşıtlardan 497 milyar 355 milyon TL, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 451 milyar 460 milyon TL, tütün mamülleri 251 milyar 340 milyon TL, banka ve sigorta muameleleri 214 milyar 121 milyon TL ve alkollü içkilerden 107 milyar 221 milyon TL vergi geliri bekleniyor” dedi.

TÜTÜN MAMÜLLERİ, ALKOLLÜ İÇKİ VE ŞANS OYUNLARINDAN 413 MİLYAR TL VERGİ GELİRİ BEKLENİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tütün mamulleri, alkollü içkiler ve şans oyunlarından 2024 yılında 413 milyar 481 milyon TL gelir bekleniyor. Ocak ve şubat ayında hedeflerin gerçekleşme oranlarına baktığımızda bu 3 kalemde ay olarak hedeflenin üstünde artış görünüyor. 2024 yılını ilk 2 ayında bu 3 kalemde 63 milyar 619 milyon TL ÖTV’den vergi geliri sağlandı. İktidar; zam, vergi ve nasihat ile idare ediyor. Vatandaşın zam ve vergilerle yaşamı daraldı. Emekli, açlık sınırı altında yaşam sürdürüyor. Yoksulluk yaygınlaşıyor. İktidar sahipleri, emekliye sabır et diye nasihat ediyor. Sürekli vergi ve zam, vatandaşa yaşamı dar ediyor.” diye konuştu.