İslam Memiş rakam verdi uyardı. Altında bu rakamı görürseniz şaşırmayın

İran İsrail geriliminin ardından piyasalarda görülen hareketlenmenin ardından açıklamaları ile adından söz ettiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bir açıklama geldi.

Bayram sona altın fiyatlarında görülen geri çekilme sonrası yatırımcılar Pazartesi günü açılış rakamlarına kilitlendi. Yatırımını altın yönünde yapan yatırımcı düşüşün kalıcı olup olmadığını merak ederken bayram sonu ile birlikte gelen kar satışları ile ons altında 100 dolar kadar gerileme görüldü. Gram altın ise içi piyasada 2 bin 400 lira civarında işlem gördü.

"GRAM ALTINDA BEKLENTİM 3 BİN - 3 BİN 500 LİRA"

İslam Memiş ons altının 2 bin 431 dolar seviyesine kadar yükseldiğini akşam ardından 100 dolarlık bir gerileme yaşadığını, gram altında ise 2 bin 700 liraya kadar bir yükseliş sonrası 140 liralık bir gerileme görüldüğünü ve haftanın 2 bin 575 seviyesinden kapandığını hatırlattı.

İslam Memiş bu saatten sonra altın düşecek mi yükselecek mi diye bir şey olmadığını, vatandaşların elindeki varlıkların fiyatlarına değil miktarlarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Altında panik alımı yapılmaması konusunda uyarı yapan İslam Memiş İran-İsrail savaşı başlamasıyla burada 3000 dolar seviyesi sürpriz olmaz diye konuştu. İslam Memiş gram altında 3000-3500 lira seviyesindeki beklentisinin sürdüğünü söyledi.

Pazartesi günü itibari ile gram altında 3 binli rakamların görülebileceğini söyleyen İslam Memiş "3000-3500 lira seviyesine kısa vadede bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.