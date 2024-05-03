Vergi kaçıranları ihbar edenler 2023'te yaklaşık 15 milyon lira ödül aldı

Gelirler İdaresi Başkanlığ verilerine göre geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlere 15 milyon liraya yakın ödül verildi.

Kayıt dışı ekonomi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sorun olmaya devam ediyor. İşte bununla ilgili mücadele yürüten Gelirler İdaresi Başkanlığı'na yapılan vergi kaçakçılığıyla ilgili ihbarlar değerlendiriliyor ve bu ihbarları yapanlara da ödül veriliyor. Gerçek ihbarları yapanlar destekleniyor. Bu kapsamda, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 176 oldu.

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin belirli bir oranında ödeme yapılıyor. Geçen yıl içinde ihbarda bulunanlara ödenen ikramiye tutarı 14 milyon 832 bin 566 lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının ödediği ikramiye tutarı 2019'da 411 muhbire 12 milyon 300 bin lira olmuştu. Bu rakam, 2020'de 249 kişiye 12 milyon 345 bin lira, 2021'de 253 kişiye 11 milyon 674 bin lira, 2022'de 251 kişiye 12 milyon 390 bin lira olarak gerçekleşti.

Son beş yılda ise Hazine vergi kaçıranları ihbar eden 1340 kişiye toplamda 63 milyon 543 bin lira ödendi.