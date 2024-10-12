Vergi paketini duyan Özgür Demirtaş deliye döndü: Yalan mı?

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş eleştirilerinde hükümeti hedef aldı.

Yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Özgür Demirtaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı tasarı hakkında açıklamalar yaptı.

Özgür Demirtaş 3 madde sayarak hükümete 'yalan mı?' diye sordu. Demirtaş'ın paylaşımı kısa süre içinde sayısız yorum ve beğeni aldı.

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Özgür Demirtaş'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle:

“Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL ekstra vergi alacakmış.

Yalan mı:

1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek Enflasyonu PATLAT. Parayı değersiz hale getir.

2) Sonra insanlar nakit kullanamasın diye Büyük BANKNOT çıkarma, insanları KREDİ KARTINA mahkûm et.

3) Sonra kredi kartına mahkûm ettiğin insanlara 100 Bin TL üstü limitli kartlar için ekstra vergi koy.

Yalan mı?”

Hükümet Kredi Kartlarından 750 TL extra vergi alacakmış. Yalan mı: 1) Önce Nas Ekonomi Modeli diyerek Enflasyonu PATLAT. Parayı değersiz hale getir. 2) Sonra insanlar Nakit kullanamasın diye Büyük BANKNOT çıkarma insanları KREDİ KARTINA Mahkum et. 3) Sonra Kredi Kartına…

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Tabii, verdiğin bilgileri yeniden ifade edebilirim:

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı olarak 750 lira ücret alınacak.

Tapuda gerçekleştirilen diğer işlemler için 375 lira ücret belirlendi.

Noterlerde sıfır araç tescil işlemleri için 3 bin lira ücret talep edilecek.

İkinci el araç alım satımında 1500 lira ücret ödenecek.

Diğer işlemler içinse 75 lira gelir alınacak.

Yıllık 750 lira ücret, limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından tahsil edilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında, motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında ve motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler de vergilendirilecek.