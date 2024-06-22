Vergi protestolarında kan aktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vergi protestolarında kan aktı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlayan vergi karşıtı protestolarda bir kişinin öldüğü duyuruldu.

Kenya Polisi tarafından yapılan açıklamada Perşembe günü hükümetin vergi artış kararına karşı düzenlenen gösteriler sonrasında bir kişinin öldüğü bildirildi. Uluslararası Af Örgütü ölen kişinin polis kurşunu ile öldürüldüğünü açıklamış olsa da Kenyalı yetkililer bu konuda sessizliklerini muhafaza ediyorlar.

Perşembe günü Nairobi'de barışçıl bir şekilde başlayan protestolar polis ekiplerinin sert müdahelesi ile sertleşti. Bağımsız Polis Denetleme Otoritesi tarafında Cuma günü yapılan açıklamada "Dün bir göstericinin ölümüyle ilgili bilgi aldık, soruşturma sürüyor, ajanlarımız soruşturma için sahada" denildi.

Polis raporuna göre 29 yaşında bir Kenyalı olan maktul, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra öldü.

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