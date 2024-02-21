Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var

Kaynak: Haber Merkezi
Vergi rekortmenleri açıklandı. O ilde bakın ilk sırada kim var
Bursa’da 2023 yılının gelir vergisi ve kurumlar vergisi rekortmenleri ortaya çıktı.

Bursa Vergi Dairesi Müdürlüğü 2023 yılı vergi rekortmenlerini duyurdu.

Vergi Dairesi 2023 yılına ait hem Gelir Vergisi hem de Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Rekortmenlerden birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar isminin açıklanmasını istemedi.

İkinci sırada Özdilek firması sahibi Hüseyin Özdilek Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı firması ile 12 milyon 588 bin TL’lik vergi ödemesi ile ikinci sırada yer aldı.

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Kurumlar vergisinde rekortmen TOFAŞ oldu.

İŞTE LİSTE

1. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.,

2. Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş.,

3. İsminin açıklanmasını istemeyen firma,

4. Çemtaş Çelik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

5. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Kurumlar Vergisi Rekortmenleri listesinin ilk sırasında 2023 yılında ödediği 647 milyon 986 bin 947 TL vergi ödemesi ile TOFAŞ Fabrikası oldu.

İkinci sırada ise 542 milyon 637 bin 808 TL vergi ödemesi ile Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. oldu.

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