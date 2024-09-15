Vergi uzmanı tek tek hesapladı. 1 paket sigaranın ne kadarı vergi?

Sigara fiyatlarına peş peşe gelen zamlar tiryakileri isyan ettirdi.

Ağustos ve Eylül ayında sigara fiyatlarına yapılan zamlarla ve artan vergi oranlarının da etkisiyle fiyatlar yeniden yükseldi.

Sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e düşürüldüğü duyulmuş paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 5,7424 liradan 7,8 liraya yükseltildiği belirtilmişti.

Buna göre vergi uzmanı Ozan Bingöl, hesaplamalarda bulundu.

Zamlı fiyatlardan sonra satın alınan bir sigara paketinin ne kadarı vergiye gittiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Sigara üzerinden alınan nispi vergi indirilirken maktu vergi de artırılmıştı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

VERGİ UZMANI HESAPLADI TEK TEK HESAPLADI

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, kararın ardından X hesabından açıklama yaptı. Bir paket sigaranın kaç TL'sinin vergiden oluştuğunu tek tek hesapladı.

Vergi uzmanı Bingöl'ün hesabına vergi oranlarının sigara fiyatlarına etkisi şu şekilde gerçekleşti:

"Dün yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra;

-Satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85’sinin vergi olarak ödendiği;

-Satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın 56,91’si vergi olarak ödendiği;

-Satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93’sinin vergi olarak ödendiği ortaya çıktı.