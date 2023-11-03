Vergisiz cep telefonunda büyük hayal kırıklığı. Erdoğan söz vermişti

Seçimlerden önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen öğrencilere vergisiz cep telefonu vaadinde büyük hayal kırıklığı. Seçimlerin ardından 6. aya girilirken teknoloji mağazalarına bu konuda halen bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

Vergisiz cep telefonunda büyük hayal kırıklığı. Erdoğan söz vermişti

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce verdiği vaatlerden “Gençlere vergisiz telefon” uygulaması 1 Kasım itibarıyla başladı.

Erdoğan, 26 yaşını doldurmamış bir öğrencinin 9 bin 500 TL’lik bir telefonu veya bilgisayarı bu uygulama ile 5 bin TL’ye alabileceğini söylemişti.

5 bin TL biriktirip teknoloji marketine giden gençler büyük bir şok yaşadı. Çünkü uygulamaya göre gençler, telefonu veya bilgisayarı normal satış fiyatından satın alıp daha sonra vergi iadesi başvurusu yapacak.

Bu iade sürecinin nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

MAĞAZALAR ‘YOK’ DİYOR

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ile Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışmasıyla belirlenip açıklanacak. Mali müşavirler normal şartlarda vergi iadelerinin aylar sürdüğünü belirterek “Teknoloji çağındayız. Gençlere bayiden vergisiz telefon satılabilirdi” dedi.

Düzenlemenin karmaşası uygulamanın hayata geçmesini de zorlaştırdı.

Uygulamaya ilişkin esasların belirli olmaması nedeniyle mağazalar satışa ilişkin bilgi veremedi. Uygulamanın ilk gününde İstanbul Şişli’de ziyaret ettiğimiz AVM’de hem teknoloji marketleri hem de telefon ve bilgisayar markalarının kendi mağazalarında çalışanlardan aldığımız ortak cevap “Bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Şu an uygulama yok” oldu.

Uygulamanın hayata geçtiği ikinci günde de cevap değişmedi.

İnternet pazar yerleri konu ile ilgili bilgilendirmeler yayımladı ve e-fatura ile ürünü satın alanların vergi iadesinde talebinde bulunabileceklerini söyledi.

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