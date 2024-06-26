Vespa severler Prag'da bir araya geldi

Vespa Club Prag ve firmanın Çek Cumhuriyeti'ndeki temsilciliği tarafından düzenlenen 12. PragoVespa etkinliği kapsamında çoğunluğu İtalya'dan olmak üzere 419 Vespa ve Piaggio türü motosikletli Prag'dan geçti. Etkinlik sözcüsü Andrea Klouckova'ya göre bu yılki katılım geçen yıla göre biraz daha düşüktü.

Saat 14.00'te Vltava yakınındaki HG Spor Merkezi Troja'dan başlayan eğlenceli yolculuk, Wenceslas Meydanı'ndan geçen tek hatlı bir konvoyun da katılımıyla devam etti. Etkinlikte ayrıca konserler ve geleneksel akşam ve gece gezileri de yer aldı .