Vestel’den 500 milyon doları aşkın borçlanma başvurusu

Kaynak: Haber Merkezi
Vestel’den 500 milyon doları aşkın borçlanma başvurusu
Elektronik devi Vestel, yurt dışında 500 milyon dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Vestel Elektronik, yurt dışında 500 milyon dolar veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun yetkilendirilmesiyle ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 11'inci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek, toplamda 500 milyon ABD Doları veya muadili tutara kadar borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara her türlü başvuru ve işlemin yapılmasına karar verilmiştir.”

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