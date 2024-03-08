Veteriner hekimlerden kan veren köpeklerin komik taklitleri

Sena Özkan
Veteriner hekimlerden kan veren köpeklerin komik taklitleri
Kan vermeye gelen köpekleri taklit eden veteriner hekimler sosyal medyayı salladı!

Kan vermeye gelen köpeklerin tepkilerini taklit eden veteriner hekimler, yaptıkları esprili videolarla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videolarda köpeklerin kan verme esnasında gösterdiği tepkileri mükemmel bir şekilde taklit eden veterinerler, izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medya kullanıcıları, veteriner hekimlerin yaratıcı ve komik videolarını paylaşarak büyük ilgi gösterdi. Veteriner hekimlerin köpeklerle olan bu eğlenceli etkileşimi, hem hayvanseverleri hem de mizahseverleri bir araya getirdi.

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