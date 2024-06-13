Vezirköprü’de orman yangını

Kaynak: İHA
Vezirköprü’de orman yangını

Samsun'un Vezirköprü bölgesinde başlayan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Çamlıca bölgesinde meydana gelen yangın, yaklaşık bir hektarlık alanda etkili oldu. Yangın, orman İşletme ekiplerinin arazözleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, yangınla ilgili olarak görevlilerden bilgi aldılar.

Kaymakam Kaya, "Ekiplerimiz yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldılar. Şu anda yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

vezirkoprude-orman-yangini-yenicag1.jpg

vezirkoprude-orman-yangini-yenicag2.jpg

vezirkoprude-orman-yangini-yenicag3.jpg

vezirkoprude-orman-yangini-yenicag4.jpg

İlgili Haberler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Manisa'da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Uşak'ta orman yangını
Uşak'ta orman yangını
Son Haberler
Karnesini alamadan hayatını kaybetti Gündem
Karnesini alamadan hayatını kaybetti
Edin Dzeko kararını verdi. Ezber bozdu Spor
Edin Dzeko kararını verdi. Ezber bozdu
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmaya çalışan kadın parasını hırsıza kaptırdı Gündem
Kredi kartı borcunu ATM'den yatırmaya çalışan kadın parasını hırsıza kaptırdı
Limandaki konteynerde 31 bin 500 adet ele geçirildi! Ekipler say say bitiremedi Gündem
Limandaki konteynerde 31 bin 500 adet ele geçirildi! Ekipler say say bitiremedi
Koray Aydın'dan İYİ Parti yönetimine Akşener çağrısı Gündem
Koray Aydın'dan İYİ Parti yönetimine Akşener çağrısı
Acun Ilıcalı göreve gelir gelmez çökertti Spor
Acun Ilıcalı göreve gelir gelmez çökertti
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı