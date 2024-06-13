Vezirköprü’de orman yangını

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Çamlıca bölgesinde meydana gelen yangın, yaklaşık bir hektarlık alanda etkili oldu. Yangın, orman İşletme ekiplerinin arazözleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, yangınla ilgili olarak görevlilerden bilgi aldılar.

Kaymakam Kaya, "Ekiplerimiz yangına hızla müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldılar. Şu anda yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.