Vicdansız adam tartıştığı kadına yumruk atarak hastanelik etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadına attığı yumrukla hastanelik etti. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Melikgazi ilçesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerindeki bir binanın bahçesinde İ.G ile bina yöneticisi olduğu belirtilen H.D adlı kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra karşılıklı olarak fiziki müdahaleye döndü. Kadının üzerindeki mont çıkarken, kavga sırasında İ.G bina yöneticisi kadının yüzünün ortasına yumruk attı.

Kadın aldığı darbeyle yere düştü. Kavga anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.