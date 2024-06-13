Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vicdansız adam yavru ayıyı korkudan öldürecekti. Yaptıklarıyla şok yaşattı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir sürücü, asfalt yola çıkan yavru ayıyı korna eşliğinde takip ederek korkuttu.

Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Görüntülerde, sürücünün ormanlık alandan yola çıkan yavru ayıyı otomobille takip ettiği ve kilometrelerce kovaladığı görülüyor.

Asfalt yolda inanılmaz bir hızla koşan yavru ayıya sürücü tarafından korna çalınıyor. Yavru ayının kaçtığı anlar da araçtaki bir kişi tarafından kaydediliyor.

Videoda, yavru ayının korkmuş bir şekilde koşması, sürücünün ise “Biraz vurayım mı?” diye sorduğu ve yanındaki kişinin de “Hayır” diye yanıtladığı duyuluyor. Yavru ayı bir süre sonra gözlerden kayboluyor.

Sürücünün yavru ayıyı kovalaması ve “Biraz vurayım mı?” sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birçok kişi sürücüyü kınayarak yavru ayıya zarar vermeyi düşündüğü için eleştirdi.

Bu tür olayların tekrarlanmaması için yetkililerden gerekli adımların atılması istendi.

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