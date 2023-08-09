Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti

Kağıthane’de bir şahıs, 4 çocuğunu birbirlerine bağlayıp işkence ettiği anları videoya çekti. tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi

KAYNAK: İHA
Vicdansız baba çocuklarını bağlayıp işkence etti

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.

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4 ÇOCUĞUNU İPLE BAĞLADI

Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

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"EŞİMİ GERİ GETİRMEK İÇİN YAPTIM"
İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu.

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TUTUKLANDI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

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