Vicdansızlar! Yılkı atlarını tüfekle öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde yer alan Yakıtlı köyü mevkisinde 7 yılkı atının tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesi alındı. Olayla ilgili bir av tüfeğine de el konuldu.

Raman Dağı'nın eteklerinde 8 gün önce vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 7 yılkı atının av tüfeğiyle vurularak telef edildiği belirlendi. Bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen ve koruma altında bulunan yılkı atlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındığı iddia edildi.

aw486104-01.jpg

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 3 kişinin şüpheli olarak ifadesi alınırken, olay yerinde ele geçirilen bir av tüfeği de kriminal incelemeye gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Kalbinizi kurtaracak alışkanlıklar! Ölüm riskini azaltmanın sırları
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin yeni adresi belli oldu!
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
İnsansız deniz Aracı PİRANA'dan gövde gösterisi
Müstakil ev küle döndü!
Müstakil ev küle döndü!
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi
Uğurcan Çakır transfer iddialarına yanıt verdi