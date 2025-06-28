Vicdansızlar! Yılkı atlarını tüfekle öldürdü

Raman Dağı'nın eteklerinde 8 gün önce vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 7 yılkı atının av tüfeğiyle vurularak telef edildiği belirlendi. Bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen ve koruma altında bulunan yılkı atlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındığı iddia edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 3 kişinin şüpheli olarak ifadesi alınırken, olay yerinde ele geçirilen bir av tüfeği de kriminal incelemeye gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.