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Kamyonuyla yayaya çarptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Şanlıurfa Haliliye'de bir kamyon sürücüsü, yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yoluna devam etti. Sürücü kısa sürede gözaltına alındı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:41
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Vicdansızlığın böylesi: Kamyonuyla yayaya çarptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kamyonuyla yayaya çarptı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
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AA'da yer alan haberde, Kırsal Kısas Mahallesi'nde H.B'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen kamyon, yol kenarında yürüyen A.C.Y'ye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.C.Y'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada kimliği belirlenen kamyon sürücüsü H.B, Bayraklı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde, yolun kenarında yürüyen kişiye yan tarafıyla çarpan kamyonun yoluna devam etmesi, yere düşen kişinin ise kalkarak çevreden yardım istemesi yer alıyor.

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