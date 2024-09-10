Victor Moses kapağı İngiltere'ye attı

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier Lig'den Championship’e düşen Luton Town ile sözleşme imzaladı. Uzun süre Chelsea'de forma giyen Moses, 2020 yılında kiralık olarak Spartak Moskova'ya gitmiş ve bir yıl sonra 5 milyon euro karşılığında bonservisiyle birlikte takıma katılmıştı.

Luton Town teknik direktörü Rob Edwards, Moses'in takıma katılım süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Moses, çok mütevazı bir insan. Bizim deneme antrenmanlarımıza katıldı ve çok istekli olduğunu gördük. Antonio Conte'nin altında Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Harika bir kariyeri var. İnanılmaz bir özgeçmişe sahip. Ayrıca gerçekten iyi bir insan, sakin, mütevazı ve ayakları yere basan biri."

Geçtiğimiz sezon Spartak formasıyla çıktığı 19 maçta bir gol ve bir asist yapan Moses ise şu açıklamayı yaptı: "Avrupa'dan birkaç teklif aldım, ancak menajerime burada kalmak istediğimi söyledim ve şimdi buradayım. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum ve onur duyuyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Luton Town, ilk dört maçından sadece bir puan alarak Championship'te sondan ikinci sırada yer alıyor. Moses, daha önce Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkıp 5 gol ve 2 asist yapmıştı.