UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.

22 Ekim Çarşamba günü oynanan maçta, sarı kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen iki kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Bodo/Glimt maçında 2 gol atan Osimhen'in performansı Avrupa spor basınında da gündem oldu.

Osimhen için 75 milyon Euro bonservis ödendiğini hatırlatan Goal İtalya, "Bodo/Glimt karşısında yıkıcı bir performans sergileyerek takımını 3-1'lik zafere taşıdı. Artık herkes, neden Galatasaray’ın onun için neden bu kadar büyük bir yatırım yaptığını daha iyi anlıyor. Osimhen transferi yerel başarıdan çok Avrupa için yapıldı. Kısacası, Galatasaray yatırım yaptı, Osimhen karşılığını veriyor" ifadelerini kullandı.

RAMS Park'taki atmosfere dikkat çeken Norveç basını, Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmasını satırlarına taşıdı.

Galatasaray'ın Türkiye'deki şampiyonluklarının ardından Avrupa'da başarı istediğini belirten İspanyol Fichajes sitesi, "Osmanlılar Bodo/Glimt karşısında dengeyi kendi lehlerine çevirmek için sadece 3 dakika harcadı" yorumunu yaptı.

AS gazetesi Victor Osimhen'in attığı iki golün yanı sıra çok fazla gol pozisyonuna girdiğini ifade etti.

Galatasaray'ın üstün bir oyun sergilediğini kaydeden Fransız yayın organı Foot Mercato, "takımın ateşleyicisi" olarak nitelendirdiği Osimhen'in maçta 5 gol atabileceğini yazdı.

Osimhen'in performansına odaklanan Alman basını da Nijeryalı oyuncuyla, Leroy Sane'nin iyi bir uyum yakaladığını belirtti.

Portekiz'de yayın yapan spor gazetesi A Bola, "Osimhen parladı. Türkler sahada ve tribünlerde çok iyi baskı kurdu. 3-1 biten mücadelede Türkler çok fazla gol kaçırdı" ifadelerini kullandı.