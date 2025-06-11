Victor Osimhen ile Napoli'nin arası yine gerildi! Rest çekti

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sezonun yıldızı olan Victor Osimhen'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Al Hilal'in tüm tekliflerini geri çeviren Osimhen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isterken kendisine gelecek teklifleri bekliyor.

Öte yandan Galatasaray'ın da devrede olduğu Victor Osimhen'den Napoli'ye şok bir çıkış geldi.

VICTOR OSIMHEN GEMİLERİ YAKTI

Milliyet'te yer alan habere göre; 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi için Napoli'ye rest çeken Osimhen, bu rakamın düşürülmesini istedi. Napoli ile sözleşmesinin son yılına giren Osimhen'in "gerekirse bir sezon oynamam" dediği haber detayında yer aldı.

Yine haberde Napoli'nin, Osimhen'in tavrı karşısında risk almayacağı ve indirime gitmesinin beklendiği aktarıldı. Galatasaray ise süreci yakından takip ediyor.