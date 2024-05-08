Victor Osimhen'den şaşırtan karar

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Victor Osimhen'den şaşırtan karar
Napoli'de harikalar yaratan Victor Osimhen'in, PSG'ye imza atması bekleniyordu. Flaş bir gelişme yaşandı.

Fransız devi Paris Saint-Germain’in gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek amacıyla yaptığı transfer hamlelerinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli’nin golcü oyuncusu Victor Osimhen, Fransız devinin teklifini kabul etmedi.

25 yaşındaki Nijeryalı forvetin, kariyerine Premier Lig’de devam etme arzusunda olduğu ve Ligue 1’e dönüş yapmak istemediği için bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Osimhen’in sözleşmesinde yer alan 130 milyon euro değerindeki serbest kalma maddesi, Arsenal ve Chelsea gibi İngiliz kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda.

Bu sezon Napoli ile sahaya çıktığı 30 resmi maçta 17 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Osimhen, transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

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