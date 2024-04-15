Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor

Kaynak: Shiftdelete
Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor
Yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıcılardan video göndermelerini isteyen Adobe gönderilen her video için 120 dolar ödeme yapıyor.

Adobe yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde önemli bir adım attı. Adobe AI modellerini eğitmek için kullanıcılardan video göndermelerini istedi ve gönderilen her video için göndericinin katkısı karşılığı 120 dolar ödeneceğini duyurdu. Adobe'nin bu cesur girişiminin büyük bir farkındalık yaratması bekleniyor.

ADOBE KULLANICI VİDEOLARI İLE YAPAN ZEKA MODELİNİ EĞİTİYOR

Bloomberg raporuna göre, bu hamle, yapay zeka araçlarını daha da ileri taşımak için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Adobe’nin sanatçılara video karşılığında ödeme yapma girişimi ise, endüstrideki diğer büyük isimler arasında pozitif bir farkındalık yaratıyor.

Adobe'nin bu girişimi lisanssız materyal kullanımı ve telif hakkı ihlalleri gibi sorunlara karşı dikkat çekerek farkındalık oluşturuyor. Özellikle OpenAI ve diğer büyük teknoloji firmalarının birçok telif davalara konu olması, Adobe’nin bu girişiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği’nin teknoloji devlerine yönelik sıkı tutumu, Adobe gibi şirketleri kullanıcılarına daha fazla seçenek sunma ve rekabetçi bir pazar oluşturmak için yeni arayışlara itti. Adobe, yapay zeka modelini eğitmek için video karşılığında ödeme yaparak, kullanıcılarının ve sanatçıların haklarını koruyarak teknoloji dünyasında adil bir oyun alanı yaratma yoluna gitti. Adobe bu sayede, hem etik standartları hem de teknolojik yenilikleri destekleme konusunda bir model teşkil ediyor. Adobe, video karşılığında ödeme politikasını uygulayarak sektördeki diğer şirketlere örnek olmayı ve yapay zeka gelişimini pozitif bir yönde ilerletmeyi hedefliyor.

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