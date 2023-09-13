Vietnam'da 9 katlı binada yangın: 12 kişi öldü

Vietnam'ın başkentinde 9 katlı bir apartmanda çıkan yangında yaklaşık 12 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vietnam'da 9 katlı binada yangın: 12 kişi öldü

Editör: Abdullah Keleş

Vietnam'ın başkentinde Hanoi’de dokuz katlı bir apartmanda çıkan yangında 12 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Resmi Vietnam Haber Ajansı, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yetkililer kesin ölü sayısını doğrulamadı.

Yangının Salı günü geç saatlerde başladığı bildirilirken, kurtarma ekipleri güney Hanoi'deki dar bir şeritten binaya ulaşmakta zorlandı. Binanın ne kadarının yandığı henüz netlik kazanmadı.

Devlet medyası, burada 150 sakinin yaşadığını ve yangından kurtarılan 70 kişiden 54'ünün yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Vietnam'ın güneyindeki Binh Duong eyaletindeki bir karaoke salonunda geçen yıl çıkan ölümcül yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.

f54w5pjwiaajwh2.jpg

f54w5prxgaad4a8.jpg

f545nm7xmaepca6.jpg

Öne Çıkanlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Fas'taki deprem İstanbul'daki fayı etkileyecek mi? Şener Üşümezsoy açıkladı
Son Haberler
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor Yazarlar
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti Magazin
Özge Özpirinçci'yi görenler çöp poşetini beline dolamış zannetti
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı Magazin
Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı
Saroz Körfezi'nde deprem Güncel
Saroz Körfezi'nde deprem
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor Güncel
Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı Dünya
Türkiye'nin Interpol aracılığıyla aradığı bir kişi Kosova’da yakalandı
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak Güncel
Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak