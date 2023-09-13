Vietnam'da 9 katlı binada yangın: 12 kişi öldü

Editör: Abdullah Keleş

Vietnam'ın başkentinde Hanoi’de dokuz katlı bir apartmanda çıkan yangında 12 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Resmi Vietnam Haber Ajansı, yangının söndürüldüğünü ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yetkililer kesin ölü sayısını doğrulamadı.

Yangının Salı günü geç saatlerde başladığı bildirilirken, kurtarma ekipleri güney Hanoi'deki dar bir şeritten binaya ulaşmakta zorlandı. Binanın ne kadarının yandığı henüz netlik kazanmadı.

Devlet medyası, burada 150 sakinin yaşadığını ve yangından kurtarılan 70 kişiden 54'ünün yaraları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Vietnam'ın güneyindeki Binh Duong eyaletindeki bir karaoke salonunda geçen yıl çıkan ölümcül yangında 32 kişi hayatını kaybetmişti.